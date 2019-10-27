В Україні запровадили правила виробництва та обігу органічних продуктів



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Постанова сприятиме формуванню ефективної державної політики у сфері органічного виробництва

Кабінет міністрів України встановив детальні правила господарської діяльності в сфері органічного виробництва в Україні. Як зазначається, відповідна постанова сприятиме формуванню ефективної державної політики у сфері органічного виробництва в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

«Урядова постанова встановлює детальні правила органічного рослинництва, тваринництва (в тому числі, специфічні вимоги до органічного птахівництва та бджільництва), грибівництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, органічних харчових продуктів та кормів, заготівлі органічних об’єктів рослинного світу, а також особливості застосування винятків, ведення паралельного та одночасного виробництва, зберігання, перевезення та маркування окремих видів органічної продукції», – йдеться у повідомленні.

Ухвалення постанови, як пояснюють в міністерстві, має на меті забезпечити належне та ефективне функціонування ринку органічної продукції, а також створити прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів.

«Також нові правила ведення господарської діяльності у сфері органічного виробництва дозволять знизити рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель синтетичними речовинами, у тому числі агрохімікатами, пестицидами, а також відходами тваринництва, сформувати якісні умови утримання певних видів тварин для задоволення їхніх поведінкових потреб», – уточнили в міністерстві.