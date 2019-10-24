Червоний Хрест відправив на окупований Донбас 14 вантажівок з гуманітарною допомогою

Організація направила жителям Донбасу продукти, ліки та комбікорм

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на тимчасово окуповану територію Донбасу 14 вантажівок з гуманітарним вантажем.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до тимчасово окупованих територій, за маршрутом Київ – Донецьк, прослідували 14 вантажівок з гуманітарним вантажем», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед вантажу, направленого від Міжнародного комітету Червоного Хреста, - продуктові набори, ліки, товари медичного призначення, універсальні комбікорми загальною вагою 232 тонни.

Також нагадаємо, що раніше вінницькі волонтери відправили в зону ООС близько десяти тон гуманітарного вантажу. Черговий гуманітарний вантаж волонтерам допомагали збирати підприємці, школярі, студенти та всі небайдужі.

Крім того міжнародна організація направила на окупований Донбас 51 тонну гуманітарної допомоги. Як зазначається, для місцевих жителів направили гігієнічні набори та набори з промисловими виробами.