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    В Україні запустять програму мандрів для школярів

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    Очікується, що кожна п&rsquo;ята школа буде задіяна у цій програмі - В Україні запустять програму мандрів для школярів
    Очікується, що кожна п’ята школа буде задіяна у цій програмі

    Діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною

    У Міністерстві культури, молоді та спорту анонсували програму «мобільності» школярів, що передбачає мандри учнів Україною коштом державного бюджету.

    Про це заявив міністр Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Це програма, ми її так назвали, «мобільності» школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі в наступному році», – зазначив Бородянський.

    За словами міністра, програма, яка підтримана президентом і урядом, буде також затверджена в бюджеті.

    «Вони (школярі – ред.) не просто побачать Україну, вони, повернувшись у свій клас, у свою школу, будуть про це розповідати, це буде частиною їхнього завдання. Це більше ніж просто мандрування», – додав Володимир Бородянський.

    Нині для поїздок в межах країни українські школярі користуються окремими пільгами, зокрема на залізниці. У поїздах «Укрзалізниці» діти віком від 6 до 14 років здійснюють поїздки у пасажирських вагонах всіх категорій з оплатою вартості проїзду у розмірі 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

    Діти віком до 6 років, які не займають окремого місця, мають право на безоплатний проїзд. Перевезення дітей здійснюється впродовж року, без обмеження кількості поїздок, втім найбільше таких поїздок зазвичай відбувається у час шкільних канікул.

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