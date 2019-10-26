В Україні запустять програму мандрів для школярів



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Очікується, що кожна п’ята школа буде задіяна у цій програмі

Діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною

У Міністерстві культури, молоді та спорту анонсували програму «мобільності» школярів, що передбачає мандри учнів Україною коштом державного бюджету.

Про це заявив міністр Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це програма, ми її так назвали, «мобільності» школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною. Кожна п’ята школа буде задіяна в цій програмі в наступному році», – зазначив Бородянський.

За словами міністра, програма, яка підтримана президентом і урядом, буде також затверджена в бюджеті.

«Вони (школярі – ред.) не просто побачать Україну, вони, повернувшись у свій клас, у свою школу, будуть про це розповідати, це буде частиною їхнього завдання. Це більше ніж просто мандрування», – додав Володимир Бородянський.

Нині для поїздок в межах країни українські школярі користуються окремими пільгами, зокрема на залізниці. У поїздах «Укрзалізниці» діти віком від 6 до 14 років здійснюють поїздки у пасажирських вагонах всіх категорій з оплатою вартості проїзду у розмірі 75% вартості проїзду дорослого пасажира.

Діти віком до 6 років, які не займають окремого місця, мають право на безоплатний проїзд. Перевезення дітей здійснюється впродовж року, без обмеження кількості поїздок, втім найбільше таких поїздок зазвичай відбувається у час шкільних канікул.