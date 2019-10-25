Вчені знову заговорили про небезпеку солі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надмірне споживання солі викликає недоумство

У Національному інституті неврологічних розладів та інсульту вчені виявили нову небезпеку солі.

Про це пише EurekAlert!.

Фахівці дізналися, що надмірне споживання солі викликає когнітивні порушення аж до деменції.

Були проведені дослідження на мишах, які вживали в їжу багато натрію.

У них почали проявлятися симптоми недоумства. Сіль стала причиною негативних змін у кишечнику і зменшення припливу крові до мозку.

При детальному дослідженні виявилося, що порушення виникли через накопичення тау-білка. Коли вчені заблокували ген, що кодує тау-білок, сольова дієта більше не викликала недоумство.

Зв'язок між вживанням солі і надлишком тау-білка необхідно ще вивчити.

Як повідомлялося раніше, науковці з’ясували, що вживання невеликої кількості солі не шкодить людині.