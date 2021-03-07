Нові штами коронавірусу можуть зробити вакцинацію в Україні не ефективною, – фахівець

Такими темпами вакцинації, отримання природного захисту від коронавірусу більш реально, ніж отримання штучної

Зважаючи на появу на території України нових штамів коронавірусу Covid-19 вакцинація, яка проводиться в країні дуже низькими темпами, може виявитися не дуже ефективною.

Про це заявив лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу «Україна 24».

«Вакцинація буде ефективною, якщо вдасться в найближчі місяць-два хоча б 10% населення вакцинувати хоча б один раз. Вже виникають великі сумніви, що це можливо. Тому що загальна кількість 16 тис.вакцинованих за перші 10 днів – це не просто мало, це надмало. У цей час люди хворіють і вмирають», – сказав лікар.

Тому, резюмує експерт, такими темпами отримання природного захисту від коронавірусу більш реально, ніж отримання штучної.

«Високий ризик того, що ми придбаємо раніше природний колективний захист, а не штучний завдяки вакцинації», – зазначив Волянський.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусну хворобу виявили у 7167 людей. Також 2147 пацієнт одужав, а 103 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3956 людей.

Як повідомлялося, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу, щеплення від Covid-19 отримали вже 15758 людей, найбільше – на Донеччині, найменше – на Закарпатті. За минулу добу, зокрема, щепили 3277 осіб. Від початку кампанії щеплено 15758 осіб, з них отримали першу дозу – 15758 осіб.