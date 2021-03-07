Франція вважає передчасним запровадження «паспортів вакцинації»

У Єврокомісії вже 17 березня мають намір представити свої пропозиції щодо «цифрових зелених пропусків»

Париж пропонує ідею «паспорта здоров'я», який пов'язаний не лише з вакцинацією

В уряді Франції вважають передчасним запровадження «паспорта вакцинації» проти Covid-19 для подорожей Євросоюзом.

Про це в ефірі RTL France заявив державний секретар з європейських справ Міністерства Європи і закордонних справ Франції Клеман Бон.

«Це передчасно, і це може бути «паспорт здоров'я», пов'язаний не лише з вакциною», – відповів французький дипломат на запитання про доцільність введення «паспорту вакцинації» для відвідування громадських місць та подорожей Євросоюзом.

Він також додав, що уряд Франції планує вакцинувати проти Covid-19 близько 30 млн громадян вже до початку літа.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяє країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

У Єврокомісії вже 17 березня мають намір представити свої пропозиції щодо «цифрових зелених пропусків». Планується, що документ стане обов'язковим для поїздок під час пандемії.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

За інформацією ЗМІ, Соvid-паспорти, ймовірно, будуть включати інформацію про вакцинацію, одужання від коронавірусу, а також записи про негативні ПЛР-тести подорожувальників.

До слова, прем’єр України Денис Шмигаль розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації.

Також глава МОЗ Степанов обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7.