В Україні збільшать розмір аліментів. Коли і на скільки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розмір виплат зросте в січні, липні і в грудні

У 2020 році розмір аліментів буде підвищуватися тричі: в січні, липні і в грудні. Про це розповіли в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Так, за даними Мінсоцполітики, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину до шести років складе:

з 1 січня 2020 року – 1 779 гривень;

з 1 липня 2020 року – 1 859 гривень;

з 1 грудня 2020 року – 1 921 гривень.

На утримання дитини у віці 6-18 років, як вважають в міністерстві, слід мінімально виплачувати такі суми:

з 1 січня 2020 року – 2 218 гривень;

з 1 липня 2020 року – 2 318 гривень;

з 1 грудня 2020 року – 2 395 гривень.

Нагадаємо, що в Україні два роки тому запустили програму «Чужих дітей не буває», завдяки якій вирішується питання виплат аліментів. Станом на середину липня минулого року майже 60 тис. Неплатників аліментів отримали штрафи від 20% до 50% від суми боргу.

За 2019 рік було взискано аліментів на суму 6,5 млрд гривень для 461,5 тис. дітей.

Юристи розповіли, що найдієвішим засобом здійснення впливу виявилася можливість тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за кордон. Не випускати неплатників за кордон допомагає Єдиний реєстр боржників, який містить інформацію про понад 165 тис. боржників з аліментів.

Як повідомлялося, в Україні збільшився розмір аліментів.

Читайте також: