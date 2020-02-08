Полювання на аліментників. Мін'юст оприлюднив статистику за 2019 рік



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У 2020 році мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме: для дітей віком до 6 років - 889,5 грн; для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.

Минулого року державні виконавці з неплатників аліментів стягнули 6,7 млрд грн

Міністр юстиції Денис Малюська стверджує в інтерв’ю «Главкому», що минулого року станом на 27 грудня державні виконавці з неплатників аліментів стягнули 6,7 млрд грн.

За словами міністра, закони щодо неплатників аліментів ефективні через засування встановлених законодавством обмежень. «Позбавлення права на мисливство, на водіння транспортним засобом, на виїзд закордон, адміністративні санкції. Працює досить продуманий механізм. Тому зараз сплата аліментів відбувається досить ефективно», - перерахував посадовець і зазначив, що механізм заборони виїзду закордон варто перенести на інших боржників.

Малюська навів статистику. «З початку дії законодавчих нововведень на кінець минулого року винесено: 122 607 постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України; 123 038 – про встановлення тимчасового обмеження у праві керувати транспортними засобами; 123 082 – про обмеження у праві користування зброєю; 123 081 – у праві полювання. Загалом обмеження були винесені майже 125 тисячам боржників», - повідомив посадовець.

До відома, у 2020 році у зв’язку з новим розміром прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме: для дітей віком до 6 років - 889,5 грн; для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.

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