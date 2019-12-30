Стало відомо, скільки Мін'юст стягнув аліментів і боргів із зарплати у 2019 році



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Денис Малюська зазначив, що аліменти стягуються добре, оскільки був введений нормальний механізм їх сплати

У міністерстві заявили про існування ефективної системи стягнення боргів

Міністерство юстиції стягнула 7 мільярдів гривень боргів з аліментів і зарплаті у 2019 році. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише РБК-Україна.

За його словами, аліменти стягуються добре, оскільки був введений нормальний механізм їх сплати.

«Аліменти - це зараз найкраще, що стягується в системі виконавчого провадження. Тут не можу сказати, що це наша заслуга. Це заслуга роботи попереднього керівництва міністерства. Була спеціальна програма і законодавчі зміни були тоді введені. Цього було тоді досить, щоб ввести нормальний механізм сплати аліментів», - сказав міністр.

Малюська додав, що у 2019 році стягнуто 6,5 млрд гривень, але проблема несплати залишається. Також він додав, що цю «ефективну» систему стягнення хотіли б застосувати в інших сферах, але «потрібне політичне рішення».

«Тому вже в 2019 році стягнуто аліментів на суму 6,5 млрд гривень. Це дуже багато. Тобто проблема залишається, але існуючі засоби дозволяють працювати з такою заборгованістю. Крім того, там немає мораторію, тому є ефективна система впливу на боржників, яка працює дуже добре. Наші виконавці дуже б хотіли, щоб такі ж елементи можна було застосовувати і до інших боржників. Але це вже складне політичне рішення», - заявив він.

Говорячи про зарплати співробітників держпідприємств, Малюська заявив: «У нас за 2019 рік приблизно півмільярда гривень стягнуто заборгованості по заробітній платі. Значною мірою заважає працювати то, що тут багато боржників знаходяться в державному секторі - комунальні підприємства, підприємства, що знаходяться в різних програмах, тому і кошти не завжди вдається стягнути. Звичайно, є приватні компанії, які заборгували по заробітній платі. Але в основному хронічні борги мають комунальні підприємства», - сказав міністр юстиції.

Нагадаємо, понад 1,7 млн українців потрапили до реєстру боржників. 92% виконавчих проваджень - це стягнення з фізичних осіб, 8% - з юридичних.

Також Малюська заявив, що Україна має намір оскаржити рішення Європейського суду з прав людини щодо люстрації. Скаргу можна подати до 17 січня.