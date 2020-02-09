Туреччина перекинула спецназ та колону бронетехніку до кордону з Сирією

У неділю у прикордонну із Сирією провінції Хатай прибула колона з 300 вантажівок і бронемашин та група спецназу

Туреччина продовжує перекидати війська до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де в останні дні веде активний наступ армія Асада за підтримки російських сил.

Про це повідомляє «Анадолу».

«У неділю у прикордонну із Сирією провінції Хатай прибула колона з 300 вантажівок і бронемашин», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, серед інших підрозділів на кордон перекинуті групи спецназу.

Раніше у Туреччині пояснили, що техніку перекидають на кордон із Сирією «з метою посилення військових частин, що дислоковані у прикордонних районах».

Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.

Війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.