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    У світі

    Туреччина перекинула спецназ та колону бронетехніку до кордону з Сирією

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    Туреччина стягує війська до кордону із сирійською провінцією Ідліб - Туреччина перекинула спецназ та колону бронетехніку до кордону з Сирією
    Туреччина стягує війська до кордону із сирійською провінцією Ідліб
    Фото: Анадолу»

    У неділю у прикордонну із Сирією провінції Хатай прибула колона з 300 вантажівок і бронемашин та група спецназу

    Туреччина продовжує перекидати війська до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де в останні дні веде активний наступ армія Асада за підтримки російських сил.

    Про це повідомляє «Анадолу».

    «У неділю у прикордонну із Сирією провінції Хатай прибула колона з 300 вантажівок і бронемашин», - йдеться в повідомленні.

    Як наголошується, серед інших підрозділів на кордон перекинуті групи спецназу.

    Раніше у Туреччині пояснили, що техніку перекидають на кордон із Сирією «з метою посилення військових частин, що дислоковані у прикордонних районах».

    Нагадаємо, 15 січня, повітряні сили Ізраїлю атакували військовий аеродром у Сирії.

    Війна у Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

    За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона – біженцями.

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