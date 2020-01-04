В Україні збільшився розмір аліментів



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Мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме для дітей віком до 6 років 889,5 грн

У Малюськи розказали, яким став мінімальний розмір аліментів з 1 січня

Міністерство юстиції України повідомляє про збільшення розміру виплат аліментів, що пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

«Звертаємо увагу, що з 1 січня 2020 року у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2218 грн», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1109 грн.

«Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку», - зазначили у відомстві.

Як повідомлялось, Міністерство юстиції стягнуло 7 млрд грн боргів з аліментів і зарплаті у 2019 році. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, аліменти стягуються добре, оскільки був введений нормальний механізм їх сплати.