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    Економіка та фінанси

    В Україні здорожчали огірки

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    На сьогоднішній день ґрунтовий огірок з місцевих господарств надходить у продаж за ціною 10-15 грн/кг - В Україні здорожчали огірки
    На сьогоднішній день ґрунтовий огірок з місцевих господарств надходить у продаж за ціною 10-15 грн/кг

    Через прохолодну та дощову погоду пропозиція цієї продукції на ринку порівняно з минулим тижнем помітно знизилася

    В Україні цього тижня знову здорожчали огірки.

    Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

    Зазначається, що пропозиція цієї продукції на ринку порівняно з минулим тижнем помітно знизилася, оскільки через прохолодну та дощову погоду дозрівання огірків у відкритому ґрунті дещо сповільнилося.

    «На сьогоднішній день грунтовий огірок з місцевих господарств надходить у продаж за ціною 10-15 грн/кг ($0,40-0,59/кг), що в середньому в 1,5 рази дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», - йдеться у повідомленні.

    За словами галузевих експертів, підвищувати ціни на огірок українським господарствам вдалося, насамперед, за рахунок обмеженої пропозиції.

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    «Вибірки ґрунтового огірка малооб'ємні через дощову погоду. З теплиць продукцію також наразі постачають поки поодинокі комбінати. Більшість українських тепличних комбінатів планують вийти на ринок у другій половині серпня», - інформують аналітики.

    Варто зазначити, що на даний момент ціни на ґрунтовий огірок на українському ринку коливаються фактично в тому ж діапазоні, що і в аналогічний період минулого року. При цьому більшість операторів ринку поки не бачать передумов для зниження цін у даному сегменті.

     

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