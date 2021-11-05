В Україні з'явиться Фонд гарантування кредитів для фермерів

В Україні з’явиться фонд для підтримки кредитування малих аграріїв

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

За відповідний законопроєкт №3205-2 у другому читанні та цілому проголосували 262 депутати.

Метою закону є надання держгарантій на кредити для малих та середніх суб’єктів підприємництва, включаючи фермерські господарства.

Закон передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів перед фінансовими установами за кредитними договорами.

Закон визначає правовий статус та засади діяльності Фонду, встановлює порядок визначення критеріїв щодо аграріїв та банків, кредити між якими можуть гарантуватися Фондом.

Фонд, як небанківська фінустанова, підпадатиме під регулювання та нагляд органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, тобто Національного банку.

Фонд надаватиме гарантії обсягом до 50% непогашеної суми основного боргу на строк дії кредитного договору, але не більше 10 років.

«Відтепер малі та середні фермери зможуть ефективніше залучати необхідні кредитні ресурси для розвитку своєї господарської діяльності. Завдяки законопроєкту фермери, які обробляють до 500 га, матимуть гарантії від держави для отримання кредитів у фінустановах», – зазначив міністр агропромполітики Роман Лещенко.

У лютому Верховна Рада схвалила законопроєкт № 3205-2 у повторному першому читанні.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, інші юридичні особи.

ЄС вже заявив про готовність підтримати Фонд гарантування кредитів для фермерів.