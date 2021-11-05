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    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб

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    Гео Лерос швидко став героєм мемів - Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Гео Лерос швидко став героєм мемів
    Зображення: Процишин офіційний

    Інтернет-жартівники не залишили без уваги скандальну подію в Раді

    Нардеп Гео Лерос, який у Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, відразу став героєм фотожаб.

    Зокрема, користувачі соцмереж жартують, що таким чином Лерос нагадав Зеленському про його обіцянку бути президентом України лише протягом одного терміну.

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    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб
    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб

    Нагадаємо, під час виступу Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій також підняли плакати із запитаннями до президента.

    Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

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    Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський гумор Гео Лерос
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    Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб