Як соцмережі відреагували на середній палець Лероса Зеленському. Добірка курйозних фотожаб

Нардеп Гео Лерос, який у Раді показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, відразу став героєм фотожаб.

Зокрема, користувачі соцмереж жартують, що таким чином Лерос нагадав Зеленському про його обіцянку бути президентом України лише протягом одного терміну.

Нагадаємо, під час виступу Зеленського у Верховній Раді народні депутати з опозиційних фракцій також підняли плакати із запитаннями до президента.

Зеленському нагадали про офшорний скандал. А також про дефіцит кисню у лікарнях та про «вагнергейт».

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