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    Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання

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    Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн - Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання
    Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн
    фото: Мінцифри

    Парламент спростив «топпослугу, формат якої давно віджив своє»

    Верховна Рада прийняла закон про реєстрацію місця проживання, яке відтепер можна буде змінити онлайн у порталі «Дія».

    «Знищуємо штамп у паспорті та «папірець» до ID-картки. Ми спрощуємо топпослугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн. Сьогодні Рада прийняла законопроєкт в цілому. Тепер ви прямо в додатках або на порталі «Дія» можете вказати адресу, за якою фактично проживаєте, і отримати підтвердження від власника житла», – написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    За його словами, оформити пенсію, документи або отримати меддопомогу можна буде там, де людина проживає, а не там, де прописана.

    Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомляти державі, де громадянин проживає.

    Зараз, за словами міністра, послуга працює в семи містах в експериментальному форматі і скоро буде доступна для всіх.

    Відповідно до положень закону місце проживання декларується у:

    • житлі, яке перебуває у приватній власності;
    • житлі, призначеному для короткострокового проживання.

    Місце проживання реєструється:

    • у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
    • у службовому житлі.

    До слова, МОЗ змінив умови отримання Covid-сертифіката про одужання.

    Теги: Верховна Рада міністр закон документи житло Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України
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    Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання