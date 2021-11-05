Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання
Парламент спростив «топпослугу, формат якої давно віджив своє»
Верховна Рада прийняла закон про реєстрацію місця проживання, яке відтепер можна буде змінити онлайн у порталі «Дія».
«Знищуємо штамп у паспорті та «папірець» до ID-картки. Ми спрощуємо топпослугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн. Сьогодні Рада прийняла законопроєкт в цілому. Тепер ви прямо в додатках або на порталі «Дія» можете вказати адресу, за якою фактично проживаєте, і отримати підтвердження від власника житла», – написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, оформити пенсію, документи або отримати меддопомогу можна буде там, де людина проживає, а не там, де прописана.
Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомляти державі, де громадянин проживає.
Зараз, за словами міністра, послуга працює в семи містах в експериментальному форматі і скоро буде доступна для всіх.
Відповідно до положень закону місце проживання декларується у:
- житлі, яке перебуває у приватній власності;
- житлі, призначеному для короткострокового проживання.
Місце проживання реєструється:
- у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;
- у службовому житлі.
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