Рада запровадила електронну реєстрацію місця проживання

Парламент спростив «топпослугу, формат якої давно віджив своє»

Верховна Рада прийняла закон про реєстрацію місця проживання, яке відтепер можна буде змінити онлайн у порталі «Дія».

«Знищуємо штамп у паспорті та «папірець» до ID-картки. Ми спрощуємо топпослугу, формат якої давно віджив своє. Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн. Сьогодні Рада прийняла законопроєкт в цілому. Тепер ви прямо в додатках або на порталі «Дія» можете вказати адресу, за якою фактично проживаєте, і отримати підтвердження від власника житла», – написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, оформити пенсію, документи або отримати меддопомогу можна буде там, де людина проживає, а не там, де прописана.

Місце реєстрації не буде давати людині право власності на житло, а лише повідомляти державі, де громадянин проживає.

Зараз, за словами міністра, послуга працює в семи містах в експериментальному форматі і скоро буде доступна для всіх.

Відповідно до положень закону місце проживання декларується у:

житлі, яке перебуває у приватній власності;

житлі, призначеному для короткострокового проживання.

Місце проживання реєструється:

у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації;

у службовому житлі.

До слова, МОЗ змінив умови отримання Covid-сертифіката про одужання.