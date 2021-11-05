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    Україна цього року виробить рекордну кількість соняшникової олії

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    На внутрішньому споживчому ринку України ціни на олію помітно зросли протягом останнього року - Україна цього року виробить рекордну кількість соняшникової олії
    На внутрішньому споживчому ринку України ціни на олію помітно зросли протягом останнього року
    фото з відкритих джерел

    Її експорт також очікується на рекордному рівні

    Потенціал виробництва та експорту української соняшникової олії в сезоні-2021-2022 років оцінюється на рекордному рівні. Про це повідомляє АПК інформ.

    «При цьому хочу зазначити, що у вересні поточного маркетингового року (МР), за нашими оцінками, було вироблено всього 452 тис. тонн олії. Це є мінімальним показником з 2018/19 МР. Пояснюється ситуація, що склалася, тим, що старт сезону для переробників був дещо зрушений внаслідок затримок у прибиранні. Крім того, фіксується відсутність активних продажів з боку аграріїв. Як наслідок, обсяг виробництва олії у вересні поступається показнику в аналогічний місяць попереднього сезону», – повідомила аналітик олійних ринків ІА «АПК-Інформ» Світлана Киричок.

    За словами експертки, попри темпи переробки в перший місяць нового сезону, виробництво соняшникової олії в Україні у 2021-2022 МР очікується на рекордному рівні – 7,1 млн тонн (на 23% від показників минулого року).

    «Експорт української олії у вересні–жовтні також скоротився щодо аналогічного періоду 2020 року на 14%. Було відвантажено 711 тис. тонн – це мінімальний показник для зазначеного періоду з 2017–2018 МР. Обмеження виробництва помірним надходженням олієнасіння на ринок може зберегтися і в найближчі місяці, що також може позначатися на темпах експорту продукції, однак потенціал експорту української соняшникової олії в сезоні-2021-2022 оцінюється на рекордному рівні – 6,7 млн тонн (+28% до 2020/21 МР)», – підсумувала Світлана Киричок.

    Раніше повідомлялося, що в Україні рекордно обвалилися ціни на соняшник.

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    Теги: експорт ринок ціни аграрії
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    Україна цього року виробить рекордну кількість соняшникової олії