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    В Україну на кілька днів приїде віцепрезидентка Світового банку

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    Анна Б'єрде здійснить свій перший офіційний візит до України - В Україну на кілька днів приїде віцепрезидентка Світового банку

    Анна Б'єрде здійснить свій перший офіційний візит до України

    Фото: World Bank Ukraine

    Під час візиту Анна Б'єрде зустрінеться з прем'єром Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду

    Віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде 12-15 вересня 2021 року здійснить свій перший офіційний візит до України. Про це повідомляє пресслужба представництва Світового банку в Україні.

    Зазначається, що під час візиту Анна Б'єрде зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду.

    «Вона також проведе зустрічі з представниками іноземних посольств, партнерами з міжнародних організацій з розвитку, представниками українських наукових кіл.

    У ході поїздки пані Б'єрде відвідає приватне фермерське господарство, щоб ознайомитись із впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк», – додали в пресслужбі.

    Зазначимо, що шведка Анна Б'єрде є віцепрезиденткою Світового банку у справах Європи та Центральної Азії з 1 травня 2020 року. На цій посаді вона керує стратегічною, аналітичною, операційною роботою банку та обміном знань у регіоні.

    Нагадаємо, під час візиту до США президент України зустрівся з головою Світового банку. На зустрічі обговорювалися питання підтримки банком економіки України.

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    Теги: економіка Світовий банк політика Україна Денис Шмигаль
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    В Україну на кілька днів приїде віцепрезидентка Світового банку