Уряд та Світовий банк уклали угоду на $350 млн: на що спрямують гроші

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про підписання договору зі Світовим банком

За словами прем'єра, завдяки угоді Кабмін зможе реалізувати системні проєкти та продовжити реформи

Уряд України разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.

«Уряд та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів. Кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій», – повідомив очільник уряду.

Він додав, що завдяки цій угоді уряд зможе реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію.

Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом: у квітні 2020 року $35 мільйонів, а потім ще $22 мільйони (на ці кошти, зокрема, закупили обладнання лабораторіям для розширення тестування).

Також у червні Світовий банк схвалив $200 млн кредиту на модернізацію українських вишів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.

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