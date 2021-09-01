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    США виділять Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги

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    Пакет допомоги включатиме фінансування та протитанкові ракети Javelin - США виділять Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги
    Пакет допомоги включатиме фінансування та протитанкові ракети Javelin
    Фото з відкритих джерел

    Допомога продемонструє прихильність США щодо безпеки України

    Перед зустріччю президента Джо Байдена і Володимира Зеленського Сполучені Штати обіцяють Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги. Про це пише AP з посиланням на повідомлення Конгресу.

    В адміністрації Байдена заявили, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

    Нагадаємо, пакет буде включати в себе більше протитанкових ракет Javelin.

    У березні Пентагон оголосив про пакет військової допомоги на 125 мільйонів доларів для України.

    Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.

    США підтримують прагнення України до вступу в НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Остін

    Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває із офіційним візитом у США, прибув до Пентагону, де у нього розпочалася зустріч із главою Міноборони США Ллойдом Остіном.

    Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США Україна Пентагон
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    США виділять Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги