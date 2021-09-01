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    Президент України зустрівся з головою Світового банку

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    Зеленський поговорив про підтримку економіки України - Президент України зустрівся з головою Світового банку
    Зеленський поговорив про підтримку економіки України
    Фото Володимир Зеленський /Тwitter

    Світовий банк готовий підтримати розвиток агросектору

    Президент України зустрівся з головою Світового банку. На зустрічі обговорювалися питання підтримки банком економіки України. Про це повідомили у Twitter президента України.

    Президент України обговорив з Девідом Мальпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати.

    «Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору», – заявив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом.

    Сьогодні запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Раніше Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США банк Світовий банк Володимир Зеленський Twitter президент
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    Президент України зустрівся з головою Світового банку