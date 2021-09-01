США підтримують вступ України в НАТО

Міністр оборони США: Вашингтон підтримує прагнення України в НАТО

США підтримують прагнення України до вступу в НАТО, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

«Наша підтримка незалежності України, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь непохитна», – заявив глава відомства на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Остіна, Сполучені Штати та Україна підписали рамкову угоду про стратегічні домовленості в галузі оборони, однією з цілей якого буде підтримка України і «стримування російської агресії».

Також угодою передбачається «імплементація реформ в оборонній сфері, необхідних для підтримки прагнень України щодо членства в НАТО», зміцнення співпраці в кіберсфері і в Чорному морі.

Міністр оборони додав, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну перед лицем російської агресії. Він також заявив, що Москва повинна перестати підтримувати конфлікт на південному сході України.

Раніше глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінников заявив, що в Північноатлантичному договорі немає норми, яка забороняє вступ країни в альянс під час проведення бойових дій на її території. Він підкреслив, що всі країни НАТО повинні бути впевнені, що вступ нової країни зміцнить його безпеку, тому рішення приймається колективно.

Нагадаємо, у вівторок, 31 серпня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває із офіційним візитом у США, прибув до Пентагону, де у нього розпочалася зустріч із главою Міноборони США Ллойдом Остіном.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться 1 вересня.

Читайте також: