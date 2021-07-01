Світовий банк виділив Україні $212 млн на модернізацію енергосистеми

За кошти Світового банку заплановано побудувати акумулятори і сонячні станції на території ГЕС

Проєкт дасть можливість збільшити гнучкість української енергетичної системи, що допоможе синхронізуватися з європейською енергетичною мережею

Рада директорів Світового банку затвердила надання «Укргідроенерго» $ 212 млн на виготовлення гібридних систем з виробництва електроенергії. Про це повідомила пресслужба Світового банку.

«Проєкт дасть можливість збільшити гнучкість української енергетичної системи, що допоможе синхронізуватися з європейською енергетичною мережею та декарбонізувати енергетичний сектор», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) виділить «Укргідроенерго» $ 177 млн, Фонд чистих технологій (ФЧТ) – $ 35 млн, зокрема $ 1 млн – у вигляді гранту.

«Фінансування Світового банку сприятиме зниженню ризиків, що пов'язані із синхронізацією української енергосистеми з європейською енергетичною мережею, і допоможе її декарбонізувати завдяки підтримці інтеграції відновлюваної енергетики, якої має бути більше», – додали в Банку.

Нагадаємо, 25 червня уряд України разом із Світовим банком уклали угоду на суму 350 мільйонів доларів, кошти спрямують, зокрема, на підтримку в умовах пандемії.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Світового банку $90 мільйонів на вакцинацію.

Світовий банк вже виділяв Україні $57 мільйонів на боротьбу із коронавірусом: у квітні 2020 року $35 мільйонів, а потім ще $22 мільйони (на ці кошти, зокрема, закупили обладнання лабораторіям для розширення тестування).

Також у червні Світовий банк схвалив $200 млн кредиту на модернізацію українських вишів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, у яких, зокрема, йдеться про зменшення держборгу до 50% ВВП та скорочення дефіциту бюджету вдвічі.

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