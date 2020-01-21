В Укрзалізниці повідомили, що українці почали частіше їздити до ЄС залізницею



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Також популярністю в українців користувалися потяги до Варшави та Риги, - Укрзалізниця

Найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль, - пресслужба

Укрзалізниця протягом 2019 року Укрзалізниця перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9 % більше показника 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль, яким минулого року туди та зворотно подорожувало понад 482 тис. пасажирів.

Серед інших популярних поїздів № 67/68 Київ — Варшава — Київ, який обрали 61 тис. пасажирів, № 35/36 Одеса — Перемишль — Одеса (59 тис. пасажирів) та № 31/32 Київ — Рига (24 тис. пасажирів).

Нагадуємо, збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.