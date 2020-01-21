  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    В Укрзалізниці повідомили, що українці почали частіше їздити до ЄС залізницею

    • Розсилка
    Також популярністю в українців користувалися потяги до Варшави та Риги, - Укрзалізниця - В Укрзалізниці повідомили, що українці почали частіше їздити до ЄС залізницею
    Також популярністю в українців користувалися потяги до Варшави та Риги, - Укрзалізниця

    Найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль, - пресслужба

    Укрзалізниця протягом 2019 року Укрзалізниця перевезла до країн Європейського Союзу та зворотно 942,1 тис. пасажирів, що на 14,9 % більше показника 2018 року. 

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниця.

    У компанії зазначили, що найпопулярнішим маршрутом став Київ — Перемишль, яким минулого року туди та зворотно подорожувало понад 482 тис. пасажирів.

    Серед інших популярних поїздів № 67/68 Київ — Варшава — Київ, який обрали 61 тис. пасажирів, № 35/36 Одеса — Перемишль — Одеса (59 тис. пасажирів) та № 31/32 Київ — Рига (24 тис. пасажирів).

    Нагадуємо, збитки Укрзалізниці в пасажирському секторі за результатами 2019 року можуть перевищити 12 мільярдів гривень.

    ЄС Київ Одеса Укрзалізниця українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ