В уряді заспокоїли: підвищення цін на газ не вплине на розмір платежів для субсидіантів



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У Міністерстві соціальної політики планують найближчим часом відкоригувати систему надання субсидій

Підвищення цін на газ для населення, яке залишається головною вимогою Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною, не вплине на розмір платежів за комунальні послуги для отримувачів субсидій.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає прес-служба уряду.

«Ймовірний перерахунок ціни на газ на отримувачах субсидій жодним чином не позначиться, тому що вони платять і платитимуть фіксовану суму. Ті люди, які будуть відчувати, що вони не в змозі самостійно повністю платити за житлово-комунальні послуги або газ, мають звернутися до управління соцзахисту і оформити субсидію», — заявив Розенко.

Віце-прем'єр також додав, що рішення про підвищення цін на газ ухвалять після коригування системи субсидій. За його словами, у Міністерстві соціальної політики планують найближчим часом відкоригувати систему надання субсидій населенню та виправити ті проблеми, які турбують громадян.

«Так, потрібно вдосконалювати систему субсидій, посилювати адресність і робити постійну верифікацію. Але найголовніше — система субсидій має залишатися простою і доступною», — додав Розенко.

Нагадаємо, що 23 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов'язання, яке взяла на себе Україна і яке має бути виконаним.

Також повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення видавати субсидію лише тим споживачам, що мають встановлені газові лічильники. Водночас, в уряді спростували цю інформацію та повідомили, що зняли з порядку денного розгляд цього рішення.

Як зазначається, на засіданні 22 серпня, Кабмін доручив виконувачці обов’язків міністра фінансів Оксані Маркаровій розпочати підготовку до отримання п’ятого траншу від МВФ. Зокрема, мова йде про процес підписання векселів на користь фонду, які необхідні для зарахування траншу.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня.

Наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, йдеться про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.