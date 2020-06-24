Валовий зовнішній борг України у першому кварталі знизився на $1,4 млрд



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Україна виплатить понад $6 млрд за квартал

Наразі більшу частину зовнішнього боргу становить заборгованість приватного сектору - $68,8 млрд

За перший квартал 2020 року валовий зовнішній борг України знизився на $1,41 млрд (1,2%) і склав $120,33 млрд.

Як повідомили у Національному банку, щодо ВВП борг скоротився з 78,6% до 76%.

Відзначається, що зовнішній борг держсектору в першому кварталі зменшився на $0,3 млрд - до $51,5 млрд (32,6% від ВВП).

Зовнішні зобов'язання уряду зросли на $0,1 млрд - до $44,6 млрд (28,2% від ВВП) за рахунок чистого залучення від емісії держоблігацій зовнішньої держпозики на $1,4 млрд, скорочення заборгованості щодо ОВДП перед нерезидентами на $0,7 млрд через курсові зміни і чисті виплати за кредитами від міжнародних партнерів на $0,5 млрд (МВФ - $0,2 млрд).

Разом з тим зовнішній борг Нацбанку скоротився в результаті погашення заборгованості перед МВФ на $0,4 млрд - до $6,9 млрд.

В цілому в результаті курсових змін обсяг зовнішніх зобов'язань загального держуправління скоротився на $0,9 млрд, з них за рахунок зміни курсу SDR - на $140 млн.

Одночасно борг приватного сектору зменшився з початку року на $1,1 млрд - до $68,8 млрд (43,5% від ВВП).

Нацбанк уточнив, що обсяги простроченої заборгованості реального сектору за негарантованими кредитами, в тому числі від прямих інвесторів, скоротилися за квартал на $1,2 млрд - до $21,2 млрд (13,4% від ВВП).