Парламент вирішив погасити 31 млрд боргів на енергоринку за рахунок емісії ОВДП



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Закон пропонує два шляхи подолання заборгованості – взаєморозрахунки та списання боргів

За відповідне рішення проголосувало 243 депутати

Верховна Рада 17 червня ухвалила в цілому законопроект №2386 про заходи, спрямовані на погашення заборгованості на суму 30,9 млрд грн, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» до 1 липня 2019 року, тобто до запуску нової моделі енергоринку. Цей закон регламентує механізми списання, взаємозаліки та випуск ОВДП.

За відповідне рішення проголосувало 243 депутати (з необхідних 226).

Закон пропонує два шляхи подолання заборгованості – взаєморозрахунки та списання боргів.

Взаєморозрахунки пропонується почати з вугільних шахт, підприємств водопостачання Донбасу (КП «Вода Донбасу») та постачальників електроенергії на неконтрольовану територію (здійснювало за вказівкою уряду Яценюка «Луганське енергетичне об’єднання» до 30 квітня 2015 року на суму понад 5 млрд грн) – їм будуть погашені борги за електроенергію з державного бюджету за рахунок надходжень з акцизу на електроенергію, а також за рахунок списання боргів по ПДВ, податку на прибуток і дивідендам.

Порядок погашення боргів цим компаніям у місячний строк має затвердити Кабмін. Перша ланка боржників може здійснити відступлення прав вимоги ДП «Енергоринок», а той - виробникам.

Списання боргів здійснюватимуть по ланцюгу: вугільні шахти - ДП «Регіональні електричні мережі» та ДП «Укрінтеренерго» - ДП «Енергоринок» - ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Кабмін повинен в місячний строк після набрання чинності цим законом ухвалити рішення про збільшення статутного фонду державних генеруючих компаній за рахунок цільової емісії облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму боргів перед атомною та гідрогенеруючою компаніями. Також закон прописує списання боргів операторів системи розподілу (колишні обленерго) перед ДП «Енергоринок», борг останнього перед НЕК «Укренерго». Умови емісії та цільове призначення ОВДП затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Після врегулювання боргів Кабмін має прийняти рішення про припинення діяльності ДП «Енергоринок» - ця норма вступає в силу після 1 січня 2021р.

У пояснювальній записці до законопроекту 2386 сказано, що на 31.08.2019 дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» складає 30,9 млрд грн. Кредиторська заборгованість «Енергоринку» складає 28,1 млрд грн. Найбільше перед «Енергоринком» заборгувало державне підприємство - ДП «Регіональні електричні мережі», яке постачає електричну енергію державним вугледобувним підприємствам. Борг «Енергоринку перед НАЕК «Енергоатом» - 11,7 млрд грн – цю суму компанія може отримати у вигляді ОВДП, а відтак, ця сума боргу буде списана з «Енергоринку». Будуть також списані борги підприємств вугільної галузі перед - ДП «Регіональні електричні мережі» і ДП «Укрінтеренерго», а також заборгованість цих постачальників елекроенергії перед ДП «Енергоринок».

Як повідомлялося, 30 квітня Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону №2386 «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії до 1 липня 2019 року».