Державний борг США перевищив рекордні $26 трильйонів



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З того моменту, як Дональд Трамп очолив Білий дім, держборг виріс на $6 трлн

Держборг США збільшився на $1 трлн з 5 травня

Державний борг США вперше в історії перевищив 26 трильйонів доларів.

Про це повідомляє у четвер, 11 червня, CBS з посиланням на дані мінфіну США.

«Державний борг перевищив $26 трлн. Він збільшився на $1 трлн з 5 травня. Складав $24 трлн 7 квітня. З того моменту, як Дональд Трамп очолив Білий дім, держборг виріс на $6 трлн», - йдеться в повідомленні.

Американський мінфін зазначає, що зростання держборгу викликане виділенням коштів на програми протидії пандемії коронавірусу і пов'язаними з нею відстрочками податкових виплат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав закон про стимулюючі економіку заходи в розмірі більше $2 трлн, що покликане пом'якшити шкоду, завдану пандемією. Документ передбачає, зокрема, виплату допомоги з безробіття, допомогу лікарням, сприяння низці галузей.

Згідно з даними Бюро економічного аналізу при американському міністерстві торгівлі, ВВП країни на кінець минулого року становив $21,73 трлн.

За оцінками МВФ, в 2020 році держборг США виросте до 131,1% ВВП.

До слова, держборг України в квітні збільшився на 1,3%.