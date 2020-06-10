МВФ різко погіршив прогноз для економіки України



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Фонд очікує падіння ВВП України на рівні 8,2%

Оновлений прогноз МВФ щодо розвитку економіки України є чи не найгіршим з-поміж наявних прогнозів

Відповідно до оновленого прогнозу Міжнародного валютного фонду щодо розвитку української економіки, у 2020 році очікується падіння валового внутрішнього продукту України на 8,2%. Раніше МВФ прогнозував падіння на рівні 7,7%.

Про це йдеться у пресрелізі МВФ.

Зокрема, за розрахунками МВФ, розмір ВВП України у 2020 році складе 3,9 трильйона гривень, а рівень інфляції за підсумками року складе 4,5%.

За розрахунками МВФ, українська економіка буде виходити з економічної кризи набагато повільніше, аніж очікувалося раніше. Так, на 2021 рік МВФ прогнозує зростання ВВП всього на 1,1%, в той час як раніше розраховував на 3,6%. Зростання економіки України має дещо пришвидшитися у 2022 році та становитиме 3%.

Також МВФ надав прогноз щодо розміру державного боргу України: у 2020 році він зросте до 93 мільярдів доларів (проти 78,8 мільярда доларів у 2019 році). Однак у 2021 та 2022 роках державний борг має поступово знизитися до 84,6 мільярда доларів та 77,9 мільярда доларів відповідно.

Міжнародні резерви України МВФ у 2020 році прогнозує на рівні 19,3 мільярда доларів (проти 25,3 мільярда доларів у 2019 році). У 2022 році резерви мають зрости до 26,5 мільярда доларів. Прогнозу щодо курсу долара в Україні МВФ не навів.

Оновлений прогноз МВФ щодо розвитку економіки України є чи не найгіршим з-поміж наявних прогнозів. Так, напередодні Світовий банк прогнозував, що економіка України у 2020 році впаде на 3,5%, уряд очікував падіння на близько 5%, а у попередньому прогнозі МВФ йшлося про скорочення ВВП України на 7,7%.

Вночі 10 червня Рада директорів МВФ погодила нову кредитну програму для України розміром 5 мільярдів доларів та терміном на 1,5 роки. Перший транш МВФ має скласти 2,1 мільярда доларів (що на 200 мільйонів доларів більше, аніж очікувалося раніше).

Глава українського уряду Денис Шмигаль вже заявив, що Україна очікує перший транш від МВФ у червні.