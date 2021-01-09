Вартість української пшениці на експортному ринку перевищила шестирічний максимум

Зростанню цін на українське зерно, сприяє подорожчання російських зернових

Вартість української пшениці на експортному ринку в січні поточного року перевищила шестирічний максимум. Про це повідомляють аналітики «АПК-Інформ».

Зокрема, ціни пропозиції на пшеницю з відвантаженням через глибоководні порти України станом на 4 січня досягли $268 за тонну, тим самим перевищивши шестирічний максимум у $265 за тонну, який фіксувався на початку січня 2015 року.

«Підтримку цінам надають високий попит імпортерів на тлі наближення обсягів експорту пшениці з України до узгодженого меморандумом граничного значення, а також істотне подорожчання російських зернових і складності з їх відправкою за поточними контрактами через раптові затримки огляду вантажів митною службою на термін до 10 днів при оформленні зерна на залізничну відправку в бік прибалтійських і південних портів», – йдеться в повідомленні.

Також зростанню цін сприяють складності з формуванням партій потрібних обсягів через стримування продажів аграріями і подорожчання зернових на світових майданчиках.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров’я серця і судин і продовжити життя. Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.

Як повідомлялося, Україна з 1 січня 2021 року, згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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