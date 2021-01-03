Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС

До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр

В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення вина з ЄС

Україна згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, пише AgroPolit.com.

До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр.

У 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили винної продукції на $1,3 млн. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина (постачання на суму $1 млн).

При цьому імпорт вина минулого року становив $146,7 млн.

Як повідомлялося, з цього року буде введено нульове мито на ввезення вина з Євросоюзу згідно із зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин. У країнах ЄС натуральні вина відносять до групи харчових продуктів, а не алкогольних напоїв.

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