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    Економіка та фінанси

    Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС

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    До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр - Україна скасувала мито на ввезення вин з ЄС
    До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр

    В Україні з 1 січня 2021 року почало діяти нульове мито на ввезення вина з ЄС

    Україна згідно з зобов’язанням по економічній частині асоціації з Євросоюзом, скасувала мито на ввезення вин. Це передбачено зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з Євросоюзом, пише AgroPolit.com.

    До цього мито на ввезення вина з ЄС становило 0,3-0,4 EUR/літр.

    У 2019 році Україна експортувала вина на $11,9 млн. Найбільшим зовнішнім ринком для українських виноробів став Казахстан, куди поставили винної продукції на $1,3 млн. Окрім того, одним із найбільших ринків залишається Німеччина (постачання на суму $1 млн).

    При цьому імпорт вина минулого року становив $146,7 млн.

    Як повідомлялося, з цього року буде введено нульове мито на ввезення вина з Євросоюзу згідно із зобов’язаннями України щодо обнуління імпортних мит на низку товарів протягом семирічного періоду після укладення економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС. 

    Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства пропонує скасувати акцизний податок і акцизні марки для натуральних вин. У країнах ЄС натуральні вина відносять до групи харчових продуктів, а не алкогольних напоїв.

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    Теги: ЄС імпорт алкоголь Україна
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