Вчені назвали закуску, яка продовжує життя

Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину

Вчені з'ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров'я серця і судин і продовжити життя.

Так, з цим чудово справляється популярна корейська закуска кімчі – квашена капуста в гострих спеціях.

Про це пише Daily Express.

«Страва кімчі може похвалитися широким спектром переваг для здоров'я і може бути особливо ефективною, коли мова йде про зниження холестерину і зниження інсулінорезистентності – ключового фактора розвитку діабету», – зазначили фахівці.

Екперти провели експеримент, у якому 21 доброволець у переддіабетному стані протягом восьми тижнів щодня вживав свіжу або ферментовану кімчі. Ті, хто їв закуску у ферментованому вигляді, відчули сприятливий ефект: у них знизилися інсулінорезистентність, рівень кров'яного тиску і маса тіла.