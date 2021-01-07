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    Вчені назвали закуску, яка продовжує життя

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    <p>Страва кімчі може похвалитися широким спектром переваг для здоров'я</p> - Вчені назвали закуску, яка продовжує життя

    Страва кімчі може похвалитися широким спектром переваг для здоров'я

    Популярна корейська закуска, зокрема, знижує високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину

    Вчені з'ясували, що ферментовані продукти дозволяють захистити здоров'я серця і судин і продовжити життя.

    Так, з цим чудово справляється популярна корейська закуска кімчі – квашена капуста в гострих спеціях.

    Про це пише Daily Express.

    «Страва кімчі може похвалитися широким спектром переваг для здоров'я і може бути особливо ефективною, коли мова йде про зниження холестерину і зниження інсулінорезистентності – ключового фактора розвитку діабету», – зазначили фахівці.

    Екперти провели експеримент, у якому 21 доброволець у переддіабетному стані протягом восьми тижнів щодня вживав свіжу або ферментовану кімчі. Ті, хто їв закуску у ферментованому вигляді, відчули сприятливий ефект: у них знизилися інсулінорезистентність, рівень кров'яного тиску і маса тіла.

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    Теги: здоров'я медицина продукти їжа
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