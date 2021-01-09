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    У світі

    Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 89 млн людей

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    Найбільша кількість хворих на&nbsp;Covid-19 у США&nbsp; - Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 89 млн людей
    Найбільша кількість хворих на Covid-19 у США 

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали 64 млн осіб

    У світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становить 89381906 особи.

    Про це повідомляється на сайті Worldometer.

    При цьому 64041978 осіб одужали, 1922502 пацієнта померли.

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    Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (22456902). Кількість померлих – 378149, одужали – 13259949 осіб.

    На другому місці Індія – 10432526 інфікованих (150835 осіб померли й 10056651 одужали). На третьому місці Бразилія із 8015920 хворими (201542 смерті від Covid-19 та 7114474 одужали).

    Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

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    Нагадаємо, станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2411 осіб;
    • летальних випадків – 80;
    • одужало – 7961 особа;
    • здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859)
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    Теги: Україна хвороби епідемія коронавірус
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