Коронавірус у світі: захворювання виявили у понад 89 млн людей

Найбільша кількість хворих на Covid-19 у США

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 64 млн осіб

У світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становить 89381906 особи.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 64041978 осіб одужали, 1922502 пацієнта померли.

Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (22456902). Кількість померлих – 378149, одужали – 13259949 осіб.

На другому місці Індія – 10432526 інфікованих (150835 осіб померли й 10056651 одужали). На третьому місці Бразилія із 8015920 хворими (201542 смерті від Covid-19 та 7114474 одужали).

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Нагадаємо, станом на 9 січня 2021 року в Україні зафіксовано 4846 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 168 дітей та 176 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26494 (зокрема методом ПЛР – 18635, методом ІФА – 7859)

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