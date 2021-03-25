Великі інвестиційні проєкти отримають податкові пільги: терміни та умови

Закони запрацюють на реалізацію проєкту «інвестняня»

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон «Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору» № 1294-ІХ. Парламент ухвали цей закон 2 березня поточного року. Про це повідомляє пресслужба президента.

Згідно з цим документом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, що ввозитиметься в Україну для реалізації інвестиційних проєктів відповідно до закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями».

Вказані податкові пільги надаються за умови, що:

товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в Україну,

не були у використанні,

не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України.

При цьому передбачається, що перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом міністрів України разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

Також глава держави підписав ініційований ним закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти із значними інвестиціями в Україні» № 1293-ІХ, який Верховна Рада ухвалила також 2 березня.

Згідно з цим законом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції з ввезення в Україну устаткування (обладнання), комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до закону України «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями», за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

Звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об'єкта інвестиційного проекту протягом п'яти років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору. Обов'язковою умовою застосування звільнення від оподаткування є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов'язань за спеціальним інвестиційним договором.

Крім того, закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються в межах реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Передбачається, що реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки завдяки запровадженню державної підтримки великих інвестиційних проєктів, зокрема шляхом надання податкових стимулів.

Нагадаємо, 13 лютого 2021 року набув чинності закон щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, а точніше про «інвестнянь».