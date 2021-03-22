Вже не пандемія коронавірусу: інвестори назвали загрозу номер один

Економічні проблеми, спричинені пандемією, виявилися для інвесторів ще гіршими за Covid-19

Рівно рік пандемія була головною загрозою для інвесторів, проте кампанія із вакцинації змінила це

Пандемія коронавірусу була загрозою номер один для інвесторів протягом останнього року. Проте економічні проблеми, спричинені нею, виявилися ще гіршими.

Про це пише CNBC.

Інвестори в опитуванні Bank of America назвали інфляцію найбільшою загрозою. Зазначається, що інфляція непередбачувана та може завдати найбільшої шкоди.

Результати опитування:

загалом 37% респондентів вважають інфляцію найбільшим викликом;

35% побоюються реакції на фондових ринках, якщо Федеральний резерв несподівано не проведе свої щомісячні купівлі активів;

коронавірус – зокрема проблеми з розповсюдженням вакцини – залишається вагомою загрозою, посівши третє місце. Його бояться 15% інвесторів.

Американський телеканал пояснює, що рівно рік пандемія була головною загрозою для інвесторів, проте кампанія із вакцинації змінила це. Щодня у США щеплять понад 2 мільйони осіб. Кількість смертей та госпіталізацій падає, а медики повертаються до нормального темпу життя.

Також інвестори почали боятися інфляції після того, як дохідність державних облігацій підскочила до докоронавірусного рівня.

Респонденти опитування заявили: якщо дохідність 10-річної казначейської облігації зросте до 2% – то фондовий ринок обвалиться на 10%.