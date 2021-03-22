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    Тверезі цифри. В уряді вже визнали: розпродаж землі не приведе до стрімкого росту ВВП

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    Купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня - Тверезі цифри. В уряді вже визнали: розпродаж землі не приведе до стрімкого росту ВВП
    Купівля-продаж сiльгоспземлі стартує 1 липня
    Фото: pixabay

    У найближчі 3-5 років роботи ринку землі ВВП України зростатиме лише на 1 %

    Ринок землі може приносити до 3 % зростання ВВП України на рік. Проте за умови повної лібералізації ринку, яка відбудеться у 2024 році з допуском юридичних осіб і розширенням обмежень на покупку землі до 10 тисяч га. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький в етері одного з телеканалів.

    «При поступовій лібералізації ринку землі зростання ВВП може прискоритися до 2,5–3 %», – сказав Висоцький.

    За його словами, на старті ринку землі й у найближчі 3-5 років його роботи Мінекономіки прогнозує середнє зростання ВВП на 1 %.

    «Навіть у цей період зростання ВВП на 1 % обґрунтоване. На першому етапі підуть інвестиції в зрошення, яких не було без ринку землі. Зрошення одного гектара коштує 3–5 тисячі доларів, і люди будуть інвестувати якраз таки у свою власність», – пояснив Висоцький.

    На другому етапі запуску ринку Мінекономіки очікує, що землевласники почнуть інвестувати в садівництво і тваринництво, що забезпечить додаткове зростання економіки.

    Раніше уряд озвучував зовсім інші, значно завищені показники додаткового росту ВВП від впровадження ринку землі, – від 1 до 4%. Зокрема такі дані наводились у інформаційному бюлетені офіційного видання Кабінету міністрів газети «Урядовий кур’єр», який розповсюджувався у регіонах.

    Згідно з законом про ринок землі, з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів зможуть купувати виключно громадяни України. При цьому кожен громадянин країни має законне право й на гарантовані державою два гектари землі, у звʼязку з чим численні посередники вже зараз пропонують за грубі гроші свої послуги в оформленні землі у власність.

    Водночас старший проєктний менеджер із земельної реформи офісу реформ Кабміну Андрій Мартин розповів, що в Україні не залишилося достатньої кількості вільної землі, щоб виділити кожному громадянину ділянку безкоштовно.

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    Теги: інвестиції земля Мінекономіки ринок ВВП Тарас Висоцький
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