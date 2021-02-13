Відсьогодні вступив в силу закон про «інвестнянь»

Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров’я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері

Передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проектів

Сьогодні набув чинності закон щодо державної підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, а точніше про «інвестнянь». Учора документ опублікували в «Голосі України».

Закон передбачає надання державної підтримки українським та іноземним інвесторам із загальною сумою інвестицій від €20 млн.

Зокрема, визначено можливість отримання податкових пільг, забезпечення інвестиційних проєктів об’єктами суміжної інфраструктури, надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів, закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з урядом України.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

«Згідно з документом, підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров’я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері», – зазначається в повідомленні.

Також передбачено створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься супроводом інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його тривалості.

17 грудня 2020 року нардепи ухвалили законопроєкт Зеленського про «інвестнянь».

В січні минулого року парламентарі не підтримали проєкт постанови, який мав скасувати рішення ВР про ухвалення в цілому президентського закону про «інвестнянь».

Ініціатори проєкту постанови стверджували, що закон був ухвалений всупереч Регламенту ВРУ, адже супровідні документи до нього надалися нардепам пізніше встановленого терміну – за один день до розгляду законопроєкту в сесійній залі. Головуючий не вжив заходів для усунення порушень.

Проєкт «інвестняня»: з тими, хто вкладає в Україну понад $100 млн, держава укладає пряму інвестиційну угоду, яка базується на англійському праві, і надає персонального «опікуна» від Кабінету Міністрів України, який володіє п’ятьма мовами та допомагає розв'язувати складні питання в режимі 24 години на добу і сім днів на тиждень. Це стосується і іноземних, і українських інвесторів.

Нагадаємо, 23 січня 2020 року у Давосі Гончарук пообіцяв, що кожен український інвестор матиме прямий контакт з урядом.

Як повідомлялося, Зеленський очікує активної участі турецьких компаній у приватизації в Україні.

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