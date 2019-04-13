США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі



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США продовжують переслідувати компанії, які транспортують венесуельську нафту на Кубу т

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосив у п'ятницю про нові санкції проти чотирьох компаній, які ведуть бізнес у нафтовому секторі Венесуели, а також дев'яти танкерів, що перевозили нафту на Кубу.

Про це йдеться в офіційній заяві американського мінфіну.

«Ми продовжуємо переслідувати компанії, які транспортують венесуельську нафту на Кубу та отримують прибуток, а режим Мадуро грабує природні ресурси. Нафта Венесуели належить венесуельському народу і не повинна використовуватися як інструмент переговорів для підтримки диктаторів і подовження тиску», - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він зазначив, що Мадуро спирається на підтримку кубинських військових і розвідувальних служб, щоб утримати владу, «оскільки не має підтримки венесуельського народу».

Таким чином, до списку санкцій включені судноплавні компанії Jennifer Navigation Limited (Ліберія), Lima Shipping Corporation (Ліберія), Large Range Limited (Ліберія), PB Tankers S.P.A. (Італія). Під обмеженнями також опинилися два танкери під італійським прапором, два – під грецьким, чотири – під мальтійським і один – під панамським.

Нагадаємо: Сполучені Штати продовжують потужний тиск проти компаній Венесуели, які дозволяють режиму Ніколаса Мадуро отримувати прибутки від продажу нафти.