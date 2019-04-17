США запровадили санкції проти центробанку Венесуели



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Центральний банк Венесуели

Санкції накладено, щоб запобігти використанню ресурсів центробанку режимом Ніколаса Мадуро

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти центрального банку Венесуели і його керівника Іліани Теран.

У заяві йдеться, що санкції накладено, щоб запобігти використанню ресурсів центробанку режимом Ніколаса Мадуро, який «продовжує грабувати венесуельський народ».

Введені обмежувальні заходи передбачають заморожування всіх активів центробанку, які знаходиться в США, і заборону на операції.

Нагадаємо, 13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.