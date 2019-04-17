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    Економіка та фінанси

    США запровадили санкції проти центробанку Венесуели

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    Центральний банк Венесуели - США запровадили санкції проти центробанку Венесуели
    Центральний банк Венесуели

    Санкції накладено, щоб запобігти використанню ресурсів центробанку режимом Ніколаса Мадуро

    Міністерство фінансів США запровадило санкції проти центрального банку Венесуели і його керівника Іліани Теран.

    У заяві йдеться, що санкції накладено, щоб запобігти використанню ресурсів центробанку режимом Ніколаса Мадуро, який «продовжує грабувати венесуельський народ».

    Введені обмежувальні заходи передбачають заморожування всіх активів центробанку, які знаходиться в США, і заборону на операції. 

    Нагадаємо, 13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

    До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

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