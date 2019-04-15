Гуайдо звинуватив Росію і Кубу у військовій інтервенції в Венесуелу



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Приїзд російських і кубинських військових до Венесуели не був схвалений парламентом

Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Про це заявив лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо, передає аргентинське видання Clarin.

Він підкреслив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро не мав права давати дозвіл на присутність у країні іноземним військовим.

«У Венесуелі вже є незаконна військова інтервенція, російська і кубинська, дозвіл на яку дав Мадуро. Але тільки парламент може дозволити іноземну інтервенцію або приїзд військових», - сказав Гуйадо.

З його слів, опозиція ніколи не розглядала військовий варіант вирішення кризи у Венесуелі.

«Тільки Мадуро розглядає можливість військової інтервенції, коли розмовляє з Башаром Асадом (президент Сирії, - ред.) і обіцяє перетворити країну на ще одну Сирію, і коли відкриває рейси між Тегераном і Каракасом», - заявив Гуайдо.