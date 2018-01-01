Ветерани АТО вимагають від Антимонопольного комітету не підтримувати російський бізнес в Україні

У рамках акції пікетувальники передали петицію з вимогами до чиновників АМКУ

Громадські активісти, серед яких багато ветеранів АТО, пікетували Антимонопольний комітет України з вимогою припинити захист інтересів представників російського бізнесу, на яких в Україні накладено санкції. [READ_MORE] Понад 500 пікетувальників зібралися біля будівлі АМКУ у Києві, де в цей час відбувалося засідання Антимонопольного комітету з



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У рамках акції пікетувальники передали петицію з вимогами до чиновників АМКУ

Громадські активісти, серед яких багато ветеранів АТО, пікетували Антимонопольний комітет України з вимогою припинити захист інтересів представників російського бізнесу, на яких в Україні накладено санкції.

Понад 500 пікетувальників зібралися біля будівлі АМКУ у Києві, де в цей час відбувалося засідання Антимонопольного комітету з приводу умов ліцензування для операторів лотерейного ринку в Україні. За словами присутніх, Антимонопольний комітет хоче зірвати затвердження Кабміном умов ліцензування операторів лотерей, чим грає на руку російським підсанкційним компаніям – МСЛ та «Патріот».

У рамках акції представники пікетувальників передали петицію з вимогами до чиновників АМКУ.

«Своїми спробами зірвати затвердження ліцензійних умов діяльності лотерейного ринку, Антимонопольний комітет діє в інтересах компаній, які належать російським власникам, та з 2015 року знаходяться у санкційному списку, підписаному президентом України. Не зважаючи на санкції, російські компанії «МСЛ» та «Патріот» продовжують свою незаконну діяльність в Україні. І максимально не зацікавлені у тому, щоб уряд України затвердив ліцензійні умови для операторів лотерейного ринку», - сказано у петиції.

Як зазначено у петиції, саме за гроші російського бізнесу фінансуються бойовики так званих ЛНР та ДНР, ведеться війна на сході країни, вбивають українських солдатів та мирних жителів.

«Ми - громадські активісти, ветерани АТО вважаємо, що діяльність нелегальних компаній на чорному лотерейному ринку має бути припинена шляхом якнайшвидшого встановлення прозорих умов ліцензування. Затягування процесу грає на руку представникам держави-агресора. Антимонопольний комітет зобов’язаний зайняти державницьку позицію і припинити свавілля, яке чиниться за гроші російських лотерейних компаній їхніми найманцями в українській владі. Влада має взяти ситуацію під контроль та покарати чиновників, причетних до підтримки нелегального російського бізнесу в Україні», - підкреслюється у петиції

Ліцензійні умови для лотерейних операторів, які має намір затвердити Кабмін, розроблені відповідно до Закону «Про державні лотереї в Україні».

Як повідомлялося, ЗМІ відзначили в діях Антимонопольного комітету, який розкритикував положення закону про державні лотереї, спробу відтягнути прийняття ліцензійних умов урядом. На думку журналістів, це робиться в інтересах російських власників лотерейних компаній «МСЛ» і «Патріот», які з 2015 року перебувають під санкціями і не мають права на господарську діяльність в Україні.