ЗМІ: Антимонопольний комітет діє в інтересах російських підсанкційних компаній

У Мінфіні зазначають, що втрати держави від тіньового ринку лотерей становить близько 1 млрд доларів

Намагаючись відкласти затвердження Кабміном ліцензійних умов для операторів лотерейного ринку, Антимонопольний комітет України (АМКУ) діє в інтересах компаній з російськими власниками, які, незважаючи на потрапляння до списку санкцій, продовжують свою незаконну діяльність на території нашої країни. Про це йдеться в статті, опублікованій



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У Мінфіні зазначають, що втрати держави від тіньового ринку лотерей становить близько 1 млрд доларів

Намагаючись відкласти затвердження Кабміном ліцензійних умов для операторів лотерейного ринку, Антимонопольний комітет України (АМКУ) діє в інтересах компаній з російськими власниками, які, незважаючи на потрапляння до списку санкцій, продовжують свою незаконну діяльність на території нашої країни. Про це йдеться в статті, опублікованій «РБК-Україна».

Прийняття постанови про ліцензійні умови для учасників лотерейного ринку дозволить запустити процес продажу ліцензій операторам лотерей, що, згідно з планами уряду, принесе державному бюджету близько 2 млрд гривень, а також допоможе регулюванню ринку та виведенню його з тіні.

«В Україні, за неофіційними даними, без будь-яких дозвільних документів та сплати податків працює більше 6, 5 тис. незаконних ігрових залів, замаскованих під лотерейні «точки», причому їх функціонування часто пов'язано з криміналітетом. За оцінками глави Мінфіну Олександра Данилюка, втрати держави від тіньового ринку лотерей становить близько 1 млрд доларів», - зазначає видання.

Як підкреслює автор матеріалу, на сьогоднішній день процес врегулювання ринку лотерей поставлений під загрозу, оскільки в боротьбу проти прийняття урядом ліцензійних умов у варіанті Мінфіну вступив Антимонопольний комітет України. 1 лютого 2018 року АМКУ опублікував звіт, в якому розкритикував закон про держлотереї, прийнятий ще у 2012 році, і відповідно до норм якого були підготовлені ліцензійні умови. На думку Антимонопольного комітету, ліцензійні умови носять дискримінаційний характер по відношенню до деяких учасників ринку і їх прийняття потрібно відкласти.

«У затягуванні процесу прийняття ліцензійних умов на сьогоднішній день серйозно зацікавлені учасники чорного грального ринку. І що зовсім вже підозріло - саме ті, які знаходяться в списку санкцій, тому що належать власникам з Росії», - йдеться в опублікованому матеріалі.

Оператори лотерей «МСЛ» і «Патріот», яких пов'язують з російськими бенефіціарами, з 2015 року перебувають під санкціями, хоча і продовжують роботу на території України. Зокрема, МСЛ в обхід обмежень, які накладає перебування в списку санкцій, створило мережу афілійованих юридичних осіб, які ведуть діяльність на території України, користуючись наявною ліцензією компанії, відзначає видання.

«Зрозуміло, спроба Мінфіну встановити значну плату за ліцензію (її фіксована частина - 162,4 млн гривень, плюс щорічна плата з кожної «точки»), не могла сподобатися російським власникам цієї компанії, яка схоже, цілком комфортно себе почуває навіть під санкціями», - підкреслюється в статті.

Таким чином, резюмує автор матеріалу, через спроби АМКУ затягнути затвердження ліцензійних умов, головною постраждалою стороною в разі, якщо процес знову затягнеться на невизначений термін, може стати держава. Існування великого «чорного ринку», який маскується під проведення лотерей, відсутність регулювання і державного контролю, щорічно призводить до серйозних втрат для державного бюджету.