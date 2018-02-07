Ліцензійні умови Мінфіну щодо лотерей не є справедливими - глава АМКУ

Cитуація, яка склалася на ринку лотерей, вимагає реакції держави

Складна ситуація, яка склалася сьогодні на українському ринку лотерей, повинна стати предметом обговорення на рівні керівників Кабінету міністрів, Міністерства фінансів і Антимонопольного комітету. Про це голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив під час прес-брифінгу 6 лютого. За словами Терентьєва, АМКУ провів дослідження лотерейного ринку, презентація



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АМКУ провів дослідження лотерейного ринку

Cитуація, яка склалася на ринку лотерей, вимагає реакції держави

Складна ситуація, яка склалася сьогодні на українському ринку лотерей, повинна стати предметом обговорення на рівні керівників Кабінету міністрів, Міністерства фінансів і Антимонопольного комітету. Про це голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив під час прес-брифінгу 6 лютого.

За словами Терентьєва, АМКУ провів дослідження лотерейного ринку, презентація результатів якого відбулася 1 лютого 2018 року. Затвердження офіційного звіту за результатами дослідження варто очікувати вже наприкінці лютого, пише Апостроф.

«Ринок у значній мірі перебуває в тіні, є сірим. Ті пропозиції, які містяться у звіті після аналізу практики різних країн, припускають, що Кабмін і Міністерство фінансів фактично зобов'язані розробити стратегію поведінки щодо цього виду діяльності, врегулювати його, щоб ринок міг розвиватися конкурентно і прозоро», - підкреслив голова Антимонопольного комітету.

Він нагадав, що АМКУ не погодив проект ліцензійних умов для учасників ринку лотерей, розроблений Міністерством фінансів, оскільки ці умови «не є справедливими».

Як зазначив Терентьєв, ситуація, яка склалася на ринку лотерей, безумовно, вимагає реакції держави.

У зв'язку з цим, вважає він, після затвердження звіту АМКУ доречним буде проведення обговорення подальших кроків з прем'єр-міністром і главою Міністерства фінансів.