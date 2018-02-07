Ліцензійні умови Мінфіну щодо лотерей не є справедливими - глава АМКУ
- Сьогодні, 12:02
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Cитуація, яка склалася на ринку лотерей, вимагає реакції держави
Складна ситуація, яка склалася сьогодні на українському ринку лотерей, повинна стати предметом обговорення на рівні керівників Кабінету міністрів, Міністерства фінансів і Антимонопольного комітету. Про це голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив під час прес-брифінгу 6 лютого.
За словами Терентьєва, АМКУ провів дослідження лотерейного ринку, презентація результатів якого відбулася 1 лютого 2018 року. Затвердження офіційного звіту за результатами дослідження варто очікувати вже наприкінці лютого, пише Апостроф.
«Ринок у значній мірі перебуває в тіні, є сірим. Ті пропозиції, які містяться у звіті після аналізу практики різних країн, припускають, що Кабмін і Міністерство фінансів фактично зобов'язані розробити стратегію поведінки щодо цього виду діяльності, врегулювати його, щоб ринок міг розвиватися конкурентно і прозоро», - підкреслив голова Антимонопольного комітету.
Він нагадав, що АМКУ не погодив проект ліцензійних умов для учасників ринку лотерей, розроблений Міністерством фінансів, оскільки ці умови «не є справедливими».
Як зазначив Терентьєв, ситуація, яка склалася на ринку лотерей, безумовно, вимагає реакції держави.
У зв'язку з цим, вважає він, після затвердження звіту АМКУ доречним буде проведення обговорення подальших кроків з прем'єр-міністром і главою Міністерства фінансів.