Під Антимонопольним комітетом зібрався мітинг на захист лотерейного бізнесу Третьякова - активіст

Третьяков хоче монополію і вибити конкурентів з ринку лотерей - повідомив Гриценко

Під будівлю Антимонопольного комітету України нагнали протестуючих через позицію в комітеті проти монополізації ринку лотереї «під пана Третякова і ко». Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав активіст Автомайдану, син екс-міністра оборони Олексій Гриценко. [READ_MORE] «Звичайно Третьяков хоче монополію і



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Третьяков хоче монополію і вибити конкурентів з ринку лотерей - повідомив Гриценко

Під будівлю Антимонопольного комітету України нагнали протестуючих через позицію в комітеті проти монополізації ринку лотереї «під пана Третякова і ко». Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав активіст Автомайдану, син екс-міністра оборони Олексій Гриценко.

«Звичайно Третьяков хоче монополію і вибити конкурентів, таких як Хомутинник та інші. Але це точно не через турботу про Україну, а через великі гроші», - написав Гриценко.

На думку активіста, треба терміново заборонити лотереї на певний час, поки не буде прийнято закон про ігровий бізнес, де буде чітка норма про розміщення казино та он-лайн лотерей тільки в готелях, та можливо в кількох місцях поза межами населених пунктів.

«Це б вирішило проблему, яку кожен може бачити і відчути щодня поруч», - підкреслив Гриценко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) діє в інтересах компаній з російськими власниками, які, незважаючи на потрапляння до списку санкцій, продовжують свою незаконну діяльність на території нашої країни.

Глава АМКУ 7 лютого заявив, що ліцензійні умови Мінфіну щодо лотерей не є справедливими.

2 лютого АМКУ запропонував кроки для розвитку лотерейного ринку і знищення тіньового азартного бізнесу. При цьому 1 лютого Антимонопольний комітет України не зміг затвердити звіт про дослідження лотерейного ринку через відсутність кво



