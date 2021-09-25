  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Вибори в Німеччині: мільйонери почали виводити активи в Швейцарію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Німецькі мільйонери почали виводити активи в Швейцарію напередодні виборів - Вибори в Німеччині: мільйонери почали виводити активи в Швейцарію
    Німецькі мільйонери почали виводити активи в Швейцарію напередодні виборів
    Фото з відкритих джерел

    Німецькі багатії бояться введення податку на багатство

    Через потенційну перемогу лівих партій на майбутніх виборах в Німеччині німецькі мільйонери почали переводити свої активи в Швейцарію, повідомляє Reuters.

    Якщо до влади в країні прийдуть лівоцентристські соціал-демократи (СДПН), «Ліві» і «Зелені», в політичному порядку денному може виявитися повторне введення податку на багатство і посилення податку на спадщину, відзначає агентство.

    Як сказав Reuters податковий юрист з Німеччини, який веде велику діяльність в Швейцарії, підприємницькі сім'ї зараз дуже стривожені в зв'язку з цією ситуацією.

    Швейцарія має найбільшу кількість офшорних активів, і в 2020 році їх приплив збільшився на користь великих банків, таких як UBS, Credit Suisse і Julius Baer.

    Дані Банку міжнародних розрахунків показують, що за перший квартал 2021 року депозити німецьких домогосподарств та компаній у банках Швейцарії зросли майже на $5 млрд до $37,5 млрд, і це не включає акції, облігації чи фінансові продукти.

    Як зазначає Reuters, політична стабільність Швейцарії стала особливо привабливою на тлі геополітичної напруженості і побоювання з приводу економічних наслідків пандемії Covid-19.

    До слова, за кілька днів до виборів у Німеччині лідерка «зелених» Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску «Північного потоку – 2» за умови, що увійде до складу нового німецького уряду.

    А к5андидат у канцлери ФРН від християнських демократів Армін Лашет в ефірі телеканалу ARD висловився за введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2».

    Теги: Німеччина вибори Швейцарія фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вибори в Німеччині: мільйонери почали виводити активи в Швейцарію