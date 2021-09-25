Вибори в Німеччині: мільйонери почали виводити активи в Швейцарію

Німецькі багатії бояться введення податку на багатство

Через потенційну перемогу лівих партій на майбутніх виборах в Німеччині німецькі мільйонери почали переводити свої активи в Швейцарію, повідомляє Reuters.

Якщо до влади в країні прийдуть лівоцентристські соціал-демократи (СДПН), «Ліві» і «Зелені», в політичному порядку денному може виявитися повторне введення податку на багатство і посилення податку на спадщину, відзначає агентство.

Як сказав Reuters податковий юрист з Німеччини, який веде велику діяльність в Швейцарії, підприємницькі сім'ї зараз дуже стривожені в зв'язку з цією ситуацією.

Швейцарія має найбільшу кількість офшорних активів, і в 2020 році їх приплив збільшився на користь великих банків, таких як UBS, Credit Suisse і Julius Baer.

Дані Банку міжнародних розрахунків показують, що за перший квартал 2021 року депозити німецьких домогосподарств та компаній у банках Швейцарії зросли майже на $5 млрд до $37,5 млрд, і це не включає акції, облігації чи фінансові продукти.

Як зазначає Reuters, політична стабільність Швейцарії стала особливо привабливою на тлі геополітичної напруженості і побоювання з приводу економічних наслідків пандемії Covid-19.

До слова, за кілька днів до виборів у Німеччині лідерка «зелених» Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску «Північного потоку – 2» за умови, що увійде до складу нового німецького уряду.

А к5андидат у канцлери ФРН від християнських демократів Армін Лашет в ефірі телеканалу ARD висловився за введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2».