Лідерка німецьких «зелених» пообіцяла заблокувати «Північний потік – 2»

За словами Бербок, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проєкту

За кілька днів до виборів у Німеччині лідерка «зелених» Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску «Північного потоку – 2» за умови, що увійде до складу нового німецького уряду. Про це пише tagesspiegel.

За словами Бербок, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проєкту.

«Я б їх (дозволи на запуск «Північного потоку – 2», – ред.) не видала», – зазначила Бербок.

Як відомо, Анналена Бербок є противником російського газопроводу «Північний потік – 2» і неодноразово критикувала угоду США і Німеччини.

Напередодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як Росія може залишити Україну без транзиту газу.

Також повідомлялося, що наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2».

До слова, долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки.

Раніше в Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2».

Нагадаємо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

До слова, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.