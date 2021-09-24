Лідерка німецьких «зелених» пообіцяла заблокувати «Північний потік – 2»
Анналена Бербок є противником російського газопроводу «Північний потік – 2»
За словами Бербок, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проєкту
За кілька днів до виборів у Німеччині лідерка «зелених» Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску «Північного потоку – 2» за умови, що увійде до складу нового німецького уряду. Про це пише tagesspiegel.
За словами Бербок, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проєкту.
«Я б їх (дозволи на запуск «Північного потоку – 2», – ред.) не видала», – зазначила Бербок.
Як відомо, Анналена Бербок є противником російського газопроводу «Північний потік – 2» і неодноразово критикувала угоду США і Німеччини.
Напередодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як Росія може залишити Україну без транзиту газу.
Також повідомлялося, що наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2».
До слова, долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки.
Раніше в Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2».
Нагадаємо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.
До слова, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.
У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.
- Нова гібридна спецоперація Кремля на газовому ринку. Михайло Гончар пояснює деталі та наслідки
- Як нейтралізувати «Північний потік – 2». Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко про деталі перемовин з європейцями
- Нова влада Німеччини може передивитися угоди щодо «Північного потоку – 2». Думка експерта
- Чому росте ціна газу? Як корисні ідіоти в Європі допомагають Путіну