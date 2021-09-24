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    Лідерка німецьких «зелених» пообіцяла заблокувати «Північний потік – 2»

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    Анналена Бербок є противником російського газопроводу &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo; - Лідерка німецьких «зелених» пообіцяла заблокувати «Північний потік – 2»

    Анналена Бербок є противником російського газопроводу «Північний потік – 2»

    фото: dpa

    За словами Бербок, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проєкту

    За кілька днів до виборів у Німеччині лідерка «зелених» Анналена Бербок пообіцяла не допустити запуску «Північного потоку – 2» за умови, що увійде до складу нового німецького уряду. Про це пише tagesspiegel.

    За словами Бербок, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проєкту.

    «Я б їх (дозволи на запуск «Північного потоку – 2», – ред.) не видала», – зазначила Бербок.

    Як відомо, Анналена Бербок є противником російського газопроводу «Північний потік – 2» і неодноразово критикувала угоду США і Німеччини.

    Напередодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко розповів, як Росія може залишити Україну без транзиту газу.

    Також повідомлялося, що наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2».

    До слова, долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки.

    Раніше в Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

    До слова, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

    У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

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    Теги: Росія газ Німеччина вибори транзит Північний потік-2
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    Лідерка німецьких «зелених» пообіцяла заблокувати «Північний потік – 2»