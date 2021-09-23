Як українцям нараховуватимуть субсидії: роз’яснення Мінсоцполітики

Підвищені нормативи для призначення субсидій будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину

У Мінсоцполітики повідомили, що в поточному році субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Підвищені нормативи будуть діяти тільки в разі введення в регіоні червоного рівня карантину. Відповідне роз'яснення в четвер, 23 вересня, опублікувала пресслужба відомства.

Зазначається, що соціальна норма житла для оплати житлової послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком – 13,65 квадратних метра загальної площі на одну людину і додатково 35,22 «квадрата» на домогосподарство.

Для оплати комунальних послуг – послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення; з постачання і розподілу природного газу або поставка і розподіл електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела і виду енергії – 13,65 м2 опалювальної площі на одну людину і додатково 35,22 м2 на домогосподарство.

Для дитячих будинків сімейного типу соціальна норма житла встановлюється в розмірі опалювальної площі житлового приміщення.

У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, при розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання і розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання і розподілу електричної енергії для побутових потреб.

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».

Раніше Мінсоцполітики дало важливу інформацію щодо субсидій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.