Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала двійника кандидата від «Слуги народу»

Відповідно до відомостей, поданих до ЦВК, чоловік повністю змінив своє ім'я 14-го вересня

Центральна виборча комісія під час засідання 24-го вересня зареєструвала двох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах на 197-му окрузі, що на Черкащині. Про це пише «Суспільне».

Центральна виборча комісія (ЦВК) України внесла в офіційні списки учасників проміжних виборів у Верховну Раду в окрузі №197 (Черкаська область) самовисуванця Віталія Войцехівського. Він є тезкою чинного мера Золотоноші та за сумісництвом кандидата від «Слуги народу».

Зазначимо, що самовисуванець Войцехівський повністю змінив своє ім'я якраз перед виборами, 14-го числа. До цього претендент на крісло в Раді був Віктором Олександровичем Шевченком.

У документації зазначено, що цей кандидат працює главою громадської спілки «Золотинізька Громадська Міська Рада».. Водночас у реєстрах такої організації немає.

Більше місць роботи у нього немає (згідно з декларацією), хоча в автобіографії кандидат написав, що був інженером будівельної компанії, а потім – підприємцем.

Член комісії Сергій Постівій згадав про ці невідповідності під час своєї доповіді. Він заявив: кандидат обіцяв виправити неточності.

У ЦВК також планують звернутися до поліції, щоб правоохоронні органи встановили, чи є в цьому ознаки злочину. Заяву планує написати Постівій як член Центральної виборчої комісії.

Інший зареєстрований кандидат – Владислав Голуб – був народним депутатом 8-го скликання, членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. У 2019-му балотувався до Верховної Ради 9-го скликання по 198 округу (Черкаська область) як безпартійний самовисуванець.

До слова, ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи.

Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» – Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.