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    Наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2»

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    Кандидат у канцлери Німеччини Лашет підтримав запуск газопроводу &laquo;Північний потік&nbsp;&ndash; 2&raquo; - Наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2»
    Кандидат у канцлери Німеччини Лашет підтримав запуск газопроводу «Північний потік – 2»
    Фото: Reuters

    У найближчі роки Німеччині знадобиться газ, зазначив Лашет

    Кандидат у канцлери ФРН від християнських демократів Армін Лашет в ефірі телеканалу ARD висловився за введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2».

    «Так. Це економічний проект», – сказав Лашет в ході останніх передвиборних дебатів, відповідаючи на запитання ведучого, чи підтримує він вступ в експлуатацію проєкту «Північний потік – 2».

    Як зазначив політик, у найближчі роки Німеччині знадобиться газ.

    «Для мене також важливо, щоб те, про що домовився федеральний уряд, було реалізовано», – пояснив політик.

    При цьому він додав, що Україна не повинна зазнати збитків.

    «Якщо Росія поставить це питання під сумнів, проєкт буде негайно зупинений, – зазначив кандидат у канцлери.

    Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС / ХСС) – наступники канцлера Ангели Меркель, яка йде з поста, згідно з опитуваннями, за три дні до виборів до Бундестагу отримав 21%. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зберігає лідируючі позиції з рейтингом в 25%.

    До слова, долю «Північного потоку – 2» вирішуватимуть також поляки.

    Раніше в Європі попередили про «цінові цунамі» через «Північний потік – 2».

    Нагадаємо, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, що російському «Газпрому» доведеться продати газопровід «Північний потік – 2», аби він відповідав Газовій директиві Євросоюзу. Тобто, щоб використовувати потужності газопроводу на 100%, «Газпрому» доведеться його продати незалежному операторові.

    До слова, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.

    У відповідь прессекретар президента Росії заявив, що газ неможливо транспортувати до Європи доти, доки він не буде проданий.

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    Теги: газ Німеччина Україна уряд Північний потік-2
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    Наступник Меркель підтримав «Північний потік – 2»