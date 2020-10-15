Від скорочення терміну експлуатації вантажних вагонів найбільше постраждає «Укрзалізниця», — експерт



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«Є певне лобі виробників вагонів, і їх можна теж зрозуміти, оскільки замість того, щоб виробляти нові вагони, ми імпортуємо старі»

Через скорочення терміну експлуатації вагонів постраждає перш за все «Укрзалізниця», яка змушена буде списати багато своїх старих вагонів. Про це заявив президент «Центру аграрної логістики та інфраструктури» Владислав Белах.

«Перші негативні наслідки будуть для самої залізниці. Оскільки парк залізниці досить старий, там з 1990-х років нічого не будувалося», — сказав Белах.

На його думку, таке рішення лобіюють виробники вагонів, стурбовані тим, що в «Укрзалізниці» надають перевагу купівлі вживаних вагонів перед новими.

«Є певне лобі, звичайно, виробників вагонів, і їх можна теж зрозуміти, оскільки замість того, щоб виробляти нові вагони, ми імпортуємо старі», — вважає Белах.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів. Це викличе дефіцит рухомого складу, і як наслідок - колапс у промисловості та агросекторі.

Водночас президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков наголосив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить «Укрзалізницю» купувати нові, хоча значно важливіше спрямовувати інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури.