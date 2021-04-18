Обвал на ринку кориптовалют. Біткоїн втратив 10%

Падіння спровокувало також скорочення ринкової капіталізації біткоїна

Криптовалюта біткоїн у неділю вранці торгувалася за ціною $ 56.009,1 за даними індексу Investing.com, опустившись на 10,25% в цей день. Це було найзначніше падіння вартості криптовалюти починаючи з 21 січня.

Падіння спровокувало також скорочення ринкової капіталізації біткоїна до $ 1.074,1B, або 50,96% від загальної капіталізації всіх криптовалюта. У той час як раніше на піках капіталізація біткоїна становила $ 1.184,9B.

Протягом останніх 24 годин біткоїн торгувався в межах від $55.198,0 до $ 60.362,1.

За останні сім днів криптовалюта біткоїн відчувала падіння курсу в межах 4,85%. Обсяг валюти біткоїн, що торгується в останні 24 години до моменту публікації даного матеріалу, становив $ 67,1B або 28,21% від загального обсягу всіх криптовалют. Курс варіювався в проміжку від $55.198,0352 до $64.778,0430 в останні сім днів.

Наразі біткоїн все ще нижче 13,54% від своїх пікових значень, що склали $64.778,04, які були досягнуті 14 квітня.

Тим часом інші криптовалюта

Криптовалюта Ethereum в останній раз торгувалася на рівні $2.097,37, за даними індексу Investing.com, впавши на 14,54% протягом дня.

Binance Coin торгувалася $476,86, за даними індексу Investing.com, падіння від 10,36%.

Ринкова капіталізація Ethereum – $253,4B або 12,02% від всієї капіталізації криптовалют, тоді як ринкова капіталізація Binance Coin – $75,4B або 3,58% загальної капіталізації кріпторинку.

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