  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Обвал на ринку кориптовалют. Біткоїн втратив 10%

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Протягом останніх 24 годин біткоїн торгувався в межах понад $55 - Обвал на ринку кориптовалют. Біткоїн втратив 10%

    Протягом останніх 24 годин біткоїн торгувався в межах понад $55

    Падіння спровокувало також скорочення ринкової капіталізації біткоїна

    Криптовалюта біткоїн у неділю вранці торгувалася за ціною $ 56.009,1 за даними індексу Investing.com, опустившись на 10,25% в цей день. Це було найзначніше падіння вартості криптовалюти починаючи з 21 січня.

    Падіння спровокувало також скорочення ринкової капіталізації біткоїна до $ 1.074,1B, або 50,96% від загальної капіталізації всіх криптовалюта. У той час як раніше на піках капіталізація біткоїна становила $ 1.184,9B.

    Протягом останніх 24 годин біткоїн торгувався в межах від $55.198,0 до $ 60.362,1.

    За останні сім днів криптовалюта біткоїн відчувала падіння курсу в межах 4,85%. Обсяг валюти біткоїн, що торгується в останні 24 години до моменту публікації даного матеріалу, становив $ 67,1B або 28,21% від загального обсягу всіх криптовалют. Курс варіювався в проміжку від $55.198,0352 до $64.778,0430 в останні сім днів.

    Наразі біткоїн все ще нижче 13,54% від своїх пікових значень, що склали $64.778,04, які були досягнуті 14 квітня.

    Тим часом інші криптовалюта

    Криптовалюта Ethereum в останній раз торгувалася на рівні $2.097,37, за даними індексу Investing.com, впавши на 14,54% протягом дня.

    Binance Coin торгувалася $476,86, за даними індексу Investing.com, падіння від 10,36%.

    Ринкова капіталізація Ethereum – $253,4B або 12,02% від всієї капіталізації криптовалют, тоді як ринкова капіталізація Binance Coin – $75,4B або 3,58% загальної капіталізації кріпторинку.

    Читайте також:
    Десять альтернатив біткоїну. ТОП криптовалют, які стрімко ростуть
    Теги: економіка Біткоїн кріптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies